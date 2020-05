84 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਮਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ 20 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ, 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ  

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 83 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20 ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।



ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 83 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ 10, ਚੀਨ ਦੇ 7, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ 6, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ 8, ਰੂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Crime Branch of Delhi Police files 20 charge sheets against 83 foreign nationals, in Saket court, in connection with Tablighi Jamaat case. https://t.co/vCrgRXn9v3 pic.twitter.com/71iuMiroLT