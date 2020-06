ਚੀਨ ਦੇ ਮੋਲਦੋ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਮੋਲਦੋ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੱਦਾਖ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਚੁਸ਼ੂਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

14 Corps Commander Lieutenant Gen Harinder Singh will hold discussions with Maj Gen Liu Lin, who is the commander of South Xinjiang Military Region of Chinese People’s Liberation Army to address ongoing dispute along Line of Actual Control in Eastern Ladakh: Indian Army Sources https://t.co/jbEO0ztDHW