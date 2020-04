ਕੋਰੋਨਾ: ਰੇਲਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹੈ 5000 ਕੋਚਾਂ 'ਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲਾਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ 5000 ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਾਰੰਟਿਨ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੋਚ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।



ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਹੈਲਥ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2500 ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 35,000 ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵੀਡ -19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 586 ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ, 45 ਉਪ ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲ, 56 ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੱਠ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ, 16 ਜ਼ੋਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

In order to prepare 80,000 isolation beds, Indian railways are converting 5,000 coaches into isolation units, of which 3,250 have been converted: Lav Aggarwal, Joint Secretary, Health Ministry https://t.co/CCfXbT8Lvy