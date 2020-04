ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ 3 ਮਈ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਰ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਪ੍ਰੇਅ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਟਾਪੇਜ਼ 'ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲ, ਰੇਲਿੰਗ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਸਪ੍ਰੇਅ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।



