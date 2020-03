ਮੰਦਰ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੁਆਏ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਸਕਾਮ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੁਆਉਣ ਲਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ 'ਚ ਐਲਕੋਹਲ ਯੁਕਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।



ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨਾਇਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਅੰਧੇਰੀ ਦੇ ਇਸਕਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਊ ਮੂਤਰ ਹੈ।"



Today my friend took me to Govinda restaurant inside ISKCON Temple complex, Andheri where I had to go through a security check. After frisking they asked me to show my hands and sprayed something which smelled awkward. When I questioned they said it is gaumutra @OfficeofUT pic.twitter.com/Qdx44ungsS