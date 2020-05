ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਦੋਧੀ ਦਾ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ Video ਵਾਇਰਲ

ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਉਂਗਲੀ ਦਬਾ ਲਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਸੀ ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ, ਜੋ ਦੋਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਗਾੜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ।



ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ (ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।



#WATCH Rajasthan: Sanjay Goyal, a milk vendor in Jodhpur is using a funnel and pipe tied to a stick to supply milk to the customers while maintaining social distance amid #COVID19 outbreak. pic.twitter.com/C6AKDa1Dt4