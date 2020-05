80 KM ਲੰਮਾ ਧਾਰਚੂਲਾ-ਲਿਪੁਲੇਖ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਖੀ 

ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਰੋਡਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਬੀਆਰਓ) ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਰਚੂਲਾ-ਲਿਪੁਲੇਖ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਬੀਆਰਓ ਨੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਸ ਸੜਕ ਨਾਲ ਧਾਰਚੂਲਾ ਨੂੰ ਲਿਪੁਲੇਖ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ 6000 ਤੋਂ 17060 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ -ਤਵਾਘਾਟ-ਘਟੀਆਬਾਗੜ੍ਹ ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ।

Delighted to inaugurate the Link Road to Mansarovar Yatra today. The BRO achieved road connectivity from Dharchula to Lipulekh (China Border) known as Kailash-Mansarovar Yatra Route. Also flagged off a convoy of vehicles from Pithoragarh to Gunji through video conferencing. pic.twitter.com/S8yNeansJW