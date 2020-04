ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨਿਖਿਲ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਪਾ ਦੀ ਪੋਤੀ ਰੇਵਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੰਡਪ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।



