VIDEO: ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਮਸਜਿਦ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

#WATCH Police thrash people for violating #Coronaviruslockdown in Belgaum. The incident happened outside a Mosque when people were leaving after offering prayers. #Karnataka pic.twitter.com/tF9Vx4iqV5