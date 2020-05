ਤਾਲਾਬੰਦੀ 3.0 : ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ੋਨਾਂ (ਰੈੱਡ, ਓਰੇਂਜ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ) ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ (ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ) ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।



Chhattisgarh: People line up outside a liquor shop in Raipur as state government allows liquor shops to open in the state from today except for the containment zones. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/53iPFetgYP