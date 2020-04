ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ

ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲ 49 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।



ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹੌਟ-ਸਪੋਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



Research suggests a 49 day lockdown is optimal.If true, then post that duration, I believe the lifting of the lockout should be comprehensive. Containment by exception based on widespread tracking & testing. Isolation only of hotspots & vulnerable segments of the population.(3/3)