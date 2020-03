ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਮਾਸੂਮ, ਜੇਬ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ: ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ MP ਲਈ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਪਏ ਹਨ।



ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਕਮਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਖਿਆ ਹੈ।

Chandigarh: Labourers heading towards their native places in Tikamgarh, Madhya Pradesh amid #CoronavirusLockdown. "What will we eat if we will not leave for our homes? I have Rs 200 left in my pocket which I'll use to buy snacks for my child en route home," says Heera, a worker. pic.twitter.com/3e9me2KLz2