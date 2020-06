ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ : ਪਾਕੇਟ ਮਨੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਘਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਇਡਾ ਦੀ 12 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕੇਟ ਮਨੀ ਦੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ।



Noida: A 12-year-old girl, Niharika Dwivedi, gives away Rs 48,000 from her savings to send three migrant workers to Jharkhand via air. She says, "Society has given us so much & it is our responsibility to pay back to it in this crisis". (31.5.2020) pic.twitter.com/LOPbpI7IYF