ਨਿਰਭਯਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ 

ਨਿਰਭਯਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਮੁੜ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 'ਚ ਹੋਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ' ਤੇ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

2012 Delhi gang-rape case: Convicts have moved Delhi Court seeking stay on sentence of the death penalty on the grounds of pendency of various legal applications, appeals and second mercy plea. The four convicts are scheduled to be hanged on 20th March, as per the death warrant.