ਕੋਰੋਨਾ–ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ’ਚ ਰੋਹ

ਤਸਵੀਰ: ਸਮੀਰ ਸਹਿਗਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਡਾਢਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ–ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ’ਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ–ਪੁਸ਼ਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ–ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ।

ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ।

ਏਐੱਨਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਵਿਡੀਓ ਕਲਿੰਪ ਕੁਝ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

#WATCH Rajwati, a daily wage labourer, at Delhi's Fatehpur Beri: We are surviving without food & water here. We request the government to help us. It is better to die of this disease (#COVID19) rather than dying of hunger. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/qa19hI7wVC