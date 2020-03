ਕੋਰੋਨਾ: 1000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ COVID-19 ਹਸਪਤਾਲ

ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1000 ਬੈੱਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ COVID19 ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

A tripartite agreement was signed between Odisha Govt, Corporates, and Medical colleges to set up a 1000 bed exclusive #COVID19 treatment hospital. https://t.co/bnjjAeBf73 pic.twitter.com/HllWISbWwW