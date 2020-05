1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸਮਾਨ ਵਿਕੇਗਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਸੀਏਪੀਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ, ਬੀਐਸਐਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਬੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।



ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।



Yesterday, PM Modi had appealed to encourage local products & make India self-reliant. In this direction Ministry of Home Affairs has decided that only indigenous products will be sold at all CAPF (Central Armed Police Forces) canteens from 1st June, 2020: Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/nt2Kp4YGbW