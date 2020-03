ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ Paytm

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਵਾਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਵਿਜੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਟੀਐਮ ਅਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।"



ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਆਈਐਸਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੌਰਵ ਬਨਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਨਰਜ਼ੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦੇਸੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।



We need more Indian innovators to start building such indigenous solutions for potential ventilators shortage and other COVID cures. @Paytm commits ₹5 crore for such teams working on COVID related medical solutions. pic.twitter.com/YZ1a6RzaKp