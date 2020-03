ਕੋਰੋਨਾ: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ।

ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ COVID-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਮੂਹਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਡਾ, ਨੂਰ, ਨਿਗਮ ਕਰਮੀ, ਟਰਮੀਨਲ ਸਟਾਫ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Many people are highlighting different aspects of how India is combating COVID-19.



This is certainly boosting the morale of all those doctors, nurses, municipal workers, airport staff and all other remarkable people at the forefront of fighting COVID-19. #IndiaFightsCorona