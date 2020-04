ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨਗੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।



PM Modi shall be launching of unified e-GramSwaraj Portal&Mobile App on the occasion. The portal is an initiative of Panchayati Raj Ministry which will provide Gram Panchayats with a single interface to prepare&implement Gram Panchayat Development Plan: Panchayati Raj Ministry https://t.co/qcUSIgkxfD