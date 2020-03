ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੀ20 ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।



ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ20 ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ20 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।



The #G20 has an important global role to play in addressing the COVID-19 pandemic. I look forward to productive discussions tomorrow at the #G20VirtualSummit, being coordinated by the Saudi G20 Presidency. @g20org @KingSalman