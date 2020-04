ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਰੀਟਵੀਟ-ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਦਿਨੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਕ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵੀਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਰੀਵੀਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਟਵੀਟਰ ਅਕਾਉਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਟਵੀਟ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਰੀਵੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੀਐਮਓ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਰੀਟਵੀਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਵੀਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟਵੀਟ ਹੈ।

Prime Minister @narendramodi will address the nation at 10 AM on 14th April 2020.