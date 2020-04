ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਕੋਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਯ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਮੌਕੇ ਵੈਦਿਕ ਜਾਪ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:41 ਵਜੇ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:41 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

Uttarakhand: The portals of Gangotri temple in Uttarkashi district were opened today at 12:35 PM. No devotees or pilgrims were present at the time, in the light of #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/bO0QWEkrCo