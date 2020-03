ਲੌਕਡਾਊਨ: ਇਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਰਿਚਾਰਜ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ 

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰਿਚਾਰਜ ਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਵੀ ਇਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੇ ਹਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

#WATCH Union Minister Ravi Shankar Prasad says, "Prepaid sims of Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) will not be discontinued till 20th April. For outgoing calls, a Rs 10 incentive has been provided automatically from today, so that poor people & needy people continue to work". pic.twitter.com/8Tmv7b3ZzF