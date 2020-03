ਕੋਰੋਨਾ: ਰੇਲਵੇ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਪਨਗਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਟਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

Ministry of Railways has decided to extend the cancellation of passenger train services on Indian Railways, passenger trains, suburban trains and trains of Metro Railway, Kolkata till 2400 hours of 14th April 2020. Freight train operations to continue. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/i1ovY78RdT