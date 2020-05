ਰੇਲਵੇ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 200 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

Indian Railways has released the list of the 200 trains which will be operated from 1st June: Government of India pic.twitter.com/U1SmC4Bn8C