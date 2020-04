ਮੁਸਲਿਮ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾਖ਼ਲ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਜਨਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।



Rajasthan: A pregnant woman was allegedly denied admission into Janana Hospital, Bharatpur citing her religion.Her husband says,"hospital staff referred us to a hospital in Jaipur as we are Muslims.We didn't even cross Bharatpur, she delivered the child on the way&the baby died" pic.twitter.com/bv3oLsEbCM