ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਡੀਟੀਆਈਐਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (15 ਮਈ) ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ “ਸਹੀ ਨੀਤੀ” ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਚਮੁੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।



In order to give boost to domestic defence&aerospace manufacturing, Defence Min Rajnath Singh has approved the launch of Defence Testing Infrastructure Scheme (DTIS) with an outlay of Rs 400 cr for creating state of the art testing infrastructure for this sector:Defence Ministry pic.twitter.com/8z6Pxq6BPJ