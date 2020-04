ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੁਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤਨ 7.5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.15 ਦਿਨ ਹੈ।



ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 7.5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਔਸਤਨ 3.4 ਦਿਨ ਸੀ।



ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 13.15 ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 7.5 ਦਿਨ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਰ 56.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ 16.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ 108 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਣੇ 252 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Cumulative positive #COVID19 cases (including 14 Italian Nationals) stand at 252 now, of which 142 have been discharged. Total 2 deaths reported till now: Health Department, Haryana pic.twitter.com/iHEKp68h82