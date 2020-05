ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਈਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਂਗ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਰੱਖੋ ਯੂਨੀਕ

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਈਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਵਜੰਮਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਸਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨਾਮ X Æ A-12 Musk ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜਰਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Here's a friendly reminder to update your passwords and don't set it as a family member's name!#ElonMusk #xæa12musk #xæa12 pic.twitter.com/JQZiyPG56m