ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 1023 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 30% : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2902 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 183 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 601 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1023 ਕੇਸਾਂ ਅਰਥਾਤ 30% ਕੇਸ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।



ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਲਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ 17 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।

