ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ : ਸ੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਬੀਐਸਐਫ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਥਿੱਤ ਪਾਂਡਾਚ 'ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋਵੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।



ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨਵਾਕਦਲ 'ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੁਨੈਦ ਖ਼ਾਨ ਸੀ ਜੋ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਸੀ ਤਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਸੀ।



#UPDATE Both injured troopers succumbed to injuries. Reports received that two weapons also been lifted. Details to follow: Border Security Force (BSF) https://t.co/d21CHbA9rj