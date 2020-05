‘ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਗਣੇ, ਹੁਣ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਗਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ’

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੇ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।



ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।



ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸੀ ਸਿਰਫ 1 ਲੈਬ

ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 1 ਲੈਬ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 599 ਲੈਬਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟ ਹੈ।



If doubling rate in India before lockdown was between 3.4 days, today the doubling rate is more than 13-days. Lockdown and all its guidelines have acted as potent social vaccine: Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan #COVID19 https://t.co/gOvJ0TVbKw