Video : ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਇਕੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੁਖੀ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਇਕੂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਇਕੂ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ। ਨਾਇਕੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਇਕੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।



ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ 'ਚ ਭੀੜ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।



ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੋਕ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾਇਕੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।



Video is of #Awantipora after terrorist #RiyazNaikoo got killed pic.twitter.com/ZGxhlBSsdl