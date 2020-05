VIDEO ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਾਇਰਸ: PM ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ (NAM) ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦ, ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕਤਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਭਿੱਅਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ 123 ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।”

ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਜ਼ੇਰਬੈਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲਹਾਮ ਅਲੀਵੇਵ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਲਹਾਮ ਅਲੀਵੇਵ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 120 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

