ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟੀ

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।



Our banking services are now operational. You can now experience the full suite of our services. Thank you for your patience and co-operation. #YESforYOU @RBI @FinMinIndia