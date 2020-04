ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚਕਾਰ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨੋਇਡਾ 'ਚ 8 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਪਿੰਡ ਸਲਾਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।



A 19-year-old man arrested on charges of rape and murder of a 8-year-old girl in Salarpur. The 8-year-old girl passed away during treatment at the Child PGI Hospital: Deputy Commissioner of Police (DCP) Zone-1 Gautam Budh Nagar Sankalp Sharma