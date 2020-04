BRO ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਾਗੇ ਰਾਵੀ ’ਤੇ ਪੁਲ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੇ 8 ਪਿੰਡ

ਸੀਮਾ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ (ਬੀਆਰਓ – BRO – ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਾਗਲੇ ਕੱਸੋਵਾਲ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ 8 ਪਿੰਡ ਦੋਬਰਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਆਰਓ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਪੁਲ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬੀਆਰਓ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੱਚਾ (ਪੌਨਟੂਨ) ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੁਲ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਆਪੇ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੁਲ਼ ਦੇ ਪਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 8,000 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪੁਲ਼ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਸ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਣਕ ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੇਚੀ। ਅੱਜ–ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ।

Congratulations to BRO for connecting Kassowal enclave with rest of Punjab via 484-metre long bridge over Ravi. This part had seasonal connectivity with rest of Punjab since 1947. Farmers with tractor trolleys filled with harvested wheat were the first ones to use the bridge.