ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਮਿਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ।



The Chief Minister disclosed that in its suggestions to the Union Home Minister, as sought by the Prime Minister, the state had recommended that the nationwide lockdown, in a relaxed form, should also be extended to May 31: Punjab Chief Minister's Office (CMO) https://t.co/9PPZ0kvkK4