ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਅਪਾਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਪਾਇਲਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ (ਆਈਏਐਫ) ਦੇ ਇਕ ਅਪਾਚੇ ਲੜਾਕੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ।

ਆਈਏਐਫ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ।

The attack choppers are based out of the Pathankot airbase and this chopper had taken off from there. The Air Force will check the helicopter and then take it back to its base. The pilots are safe: Indian Air Force (IAF) Sources (2/2) https://t.co/ACtXpxL3Ks