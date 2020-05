ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿ 'ਚ ਫਸੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਪੰਜ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

My father, mother & three others went to Pakistan on March 10 to visit several gurudwaras there & got stranded due to imposition of COVID-19 induced lockdown. I urge the govt to bring them back as soon as possible: Kamaljit Singh, son of Satbir Singh in Amritsar https://t.co/uEjJN2ULvW pic.twitter.com/YczVfMpcmk