ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ SSP ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ–ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੋਹਫ਼ਾ, VIDEO

ਕੋਰੋਨਾ–ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਚੰਭੇ ਭਰਿਆ (ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼) ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਆਂਢੀਆਂ–ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਖੁਦ ਡਾ. ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇੰਝ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ (ਕੋਵਿਡ–19) ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਰੋਗੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾ. ਬਾਂਸਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਦਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (SSP) ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ–ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਡਾ. ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ।

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ’ਚ ਹੂਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ’ਚ ਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ।

Sidhu Moosewala steps out to greet Mansa doctor treating Covid-19 patients on his birthday @iepunjab @IndianExpress @SidhuMooseWala https://t.co/lGqjhMSZAc