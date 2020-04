ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ, ਕਿਹਾ - ਹਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ (5 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਦੀਵੇ, ਮੋਮਬੱਤੀ, ਟੋਰਚ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਜਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਨੂੰਨ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 9 ਮਿੰਟ ਤਕ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਦੀਵੇ ਜਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਲਾਉਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।



ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਅਤੇ ਇਰਫ਼ਾਨ ਪਠਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ।



INDIA, STAY INSIDE! We are still in the middle of a fight Not an occasion to burst crackers ! #IndiaFightsCorona

ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਭਾਰਤ.... ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। "



ਇਰਫ਼ਾਨ ਪਠਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਕੋਰੋਨਾ।"



But I really do wonder where all these people bought their crackers from and of course ( when is the most important Q) !!