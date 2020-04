ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ - "ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਫ਼ੈਲਾਓ"

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਪਿੰਨਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੁਵਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭੱਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਫ਼ਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।



No religion,no cast, only humanity..that’s what it is.. stay safe stay home..spread love not hate or virus.. let’s pray for every single one.. May waheguru bless us all 🙏🙏🙏🙏 #BeKind #BreakTheChain #coronavirus pic.twitter.com/evPob7er0F