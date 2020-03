ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਐਥਲੀਟ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਦਾਨ 

ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ ਐਥਲੀਟ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਚੋਪੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤੇ ਹਨ।



ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਮਗ਼ਾ ਜੇਤੂ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

I have donated a sum of Rs.2 Lakh to #PMCARES fund and Rs.1 Lakh to the Haryana Covid Relief Fund. I hope we all can come together in our own individual capacities to bring relief during this time and help our nation overcome this pandemic.🙏 pic.twitter.com/7AoZ3cWelg