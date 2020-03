ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਮੁਲਤਵੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 2020 ਟੋਕਿਓ ਓਲੰਪਿਕ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਜਪਾਨ ਦੇ PM ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਓਸੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੋਕਿਓ 2020 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਨੂੰ ਟੋਕਿਓ 2020 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

After his telephone talks with IOC President Bach, PM Abe spoke to the press and explained that the two have agreed that the Tokyo Olympic Games would not be cancelled, and the games will be held by the summer of 2021. pic.twitter.com/ihe8To2g3R