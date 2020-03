ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ: ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟੋਲ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ।”

ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਚ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੜਕ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਮ ਰਹੇਗੀ।

In view of Covid-19, it has been ordered to temporarily suspend the collection of toll at all toll plaza across India. This will not only reduce inconvenience to the supply of emergency services but also save critical time. #IndiaFightsCorona