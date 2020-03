OnePlus 8 ਸੀਰੀਜ਼ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

OnePlus 8 ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਨਲਾਈਨ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਯੂਟਿਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਵਨਪਲੱਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ 5G ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ।



ਵਨਪਲੱਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 120 ਹਰਟਜ਼ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਡਿਸਪਲੇਅ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਨਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਨਪਲੱਸ ਜ਼ੈੱਡ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।



14/04/2020 - The answer you all have been waiting for! Are you ready to #LeadwithSpeed with the new OnePlus 8 series? Get notified - https://t.co/XhICjV2k9b. #OnePlus8Series pic.twitter.com/veENE0CbHY