ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 1975 ਦੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੀਡੀ ਨਿਊਜ਼24. com’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਦੁੱਲ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਵਜ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਕੇਰਾਨੀਗੰਜ ਦੀ ਢਾਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੈਲਰ ਮਹਿਬੂਬ-ਉਲ-ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲ ਹਮੀਦ ਵਲੋਂ ਰਹਿਮ-ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਜੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਬਦੁੱਲ ਮਜੀਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਚ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਜੀਦ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਜੀਦ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਜੀਦ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ।

ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਗਬੰਧੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਬਦੁੱਲ ਮਜੀਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ?

