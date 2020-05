ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ, ਅੱਧੇ ਰਸਤਿਓਂ ਪਰਤਿਆ ਦਿੱਲੀ-ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਜਹਾਜ਼

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਸਕੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।



ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਰੂਸ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਸਕੋ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।



Air India's Delhi-Moscow flight returns midway to Delhi as ground team realises the pilot is COVID-19 positive: Officials